Francoforte: performance negativa per Kion

Kion

Germany MDAX

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 2,41%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 55,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)