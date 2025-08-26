Milano 13:58
42.738 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:58
9.279 -0,45%
Francoforte 13:58
24.159 -0,47%

Francoforte: performance negativa per Kion

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Kion
(Teleborsa) - Ribasso per Kion, che presenta una flessione del 2,41%.

La tendenza ad una settimana di Kion è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 55,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```