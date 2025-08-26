Milano 13:59
Francoforte: si concentrano le vendite su RTL

(Teleborsa) - Retrocede RTL, con un ribasso del 3,08%.

L'andamento di RTL nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Allo stato attuale lo scenario di breve di RTL rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,15.

