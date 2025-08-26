Londra: movimento negativo per Sage

sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese

FTSE 100

Sage

principale indice della Borsa di Londra

Sage

(Teleborsa) - Rosso per lo, che sta segnando un calo dell'1,91%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 10,7 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 10,96. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 10,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)