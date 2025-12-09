Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:10
25.678 +0,20%
Dow Jones 19:10
47.641 -0,21%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Londra: risultato positivo per Sage
Seduta vivace oggi per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,19%.
