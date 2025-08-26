Milano
14:03
42.744
-1,12%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
14:03
9.284
-0,40%
Francoforte
14:03
24.166
-0,44%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Male Kingfisher sul mercato azionario di Londra
Male Kingfisher sul mercato azionario di Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
26 agosto 2025 - 09.50
Ribasso per il
fornitore di prodotti per la manutenzione della casa
, che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento rialzista per Kingfisher
Londra: in perdita Kingfisher
Male Anglo American sul mercato azionario di Londra
Male Celanese sul mercato azionario di New York
Argomenti trattati
Kingfisher
(1)
Titoli e Indici
Kingfisher
-3,38%
Altre notizie
Male IDEXX Laboratories sul mercato azionario di New York
Male Verisk Analytics sul mercato azionario di New York
Male Micron Technology sul mercato azionario di New York
Male Deckers Outdoor sul mercato azionario di New York
Male Merck sul mercato azionario di New York
Male Estee Lauder sul mercato azionario di New York