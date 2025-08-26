Milano 14:03
42.744 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:03
9.284 -0,40%
Francoforte 14:03
24.166 -0,44%

Male Kingfisher sul mercato azionario di Londra

Migliori e peggiori, In breve
Male Kingfisher sul mercato azionario di Londra
Ribasso per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti.
Condividi
```