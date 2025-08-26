Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:47
23.473 +0,20%
Dow Jones 20:47
45.319 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: andamento sostenuto per Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che lievita del 2,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Regeneron Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 591,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 572,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 560,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
