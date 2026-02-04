Milano 17:35
Brookfield non intende presentare un'offerta per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Brookfield Private Capital ha confermato di non voler presentare un'offerta per Hikma Pharmaceuticals, azienda farmaceutica britannica che produce farmaci generici di alta qualità, dopo le recenti indiscrezioni stampa.


