Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 20.37
Brookfield non intende presentare un'offerta per Hikma Pharmaceuticals
Finanza
04 febbraio 2026 - 19.47
(Teleborsa) - Brookfield Private Capital ha
confermato di non voler presentare un'offerta
per
Hikma Pharmaceuticals
, azienda farmaceutica britannica che produce farmaci generici di alta qualità, dopo le recenti indiscrezioni stampa.
Titoli e Indici
Hikma Pharmaceuticals
+6,95%
