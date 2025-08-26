Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:49
23.479 +0,23%
Dow Jones 20:49
45.327 +0,10%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: in calo Keurig Dr Pepper

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Keurig Dr Pepper rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Keurig Dr Pepper, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30,29 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 30,85 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
