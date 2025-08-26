New York: nuovo spunto rialzista per Boeing

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dell'aereonautica
, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Boeing
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo del gigante aerospaziale statunitense
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 234,5 USD. Supporto a 229,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 239,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)