New York: nuovo spunto rialzista per Boeing

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dell'aereonautica, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Boeing, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo del gigante aerospaziale statunitense ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 234,5 USD. Supporto a 229,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 239,9.

