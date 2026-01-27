Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 22:00
25.940 +0,88%
Dow Jones 22:01
49.003 -0,83%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

New York: nuovo spunto rialzista per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Amazon
Avanza il colosso dell'e-commerce, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
Condividi
```