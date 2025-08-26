Milano 14:03
Parigi: andamento negativo per Bouygues
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, con un ribasso del 3,08%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bouygues, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Bouygues si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,44 Euro. Prima resistenza a 36,59. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
