Parigi: andamento negativo per Bouygues

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, con un ribasso del 3,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bouygues
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Bouygues
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,44 Euro. Prima resistenza a 36,59. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,06.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)