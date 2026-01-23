Parigi: andamento negativo per Bouygues

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Il trend di Bouygues
mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bouygues
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,98 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,93.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)