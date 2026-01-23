Parigi: andamento negativo per Bouygues

gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni

Bouygues

CAC40

Bouygues

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,98 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)