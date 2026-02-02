Milano 13:59
Parigi: andamento sostenuto per Bouygues

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che tratta in utile del 2,13% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bouygues rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Bouygues rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,94 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,02.

