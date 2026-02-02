Parigi: andamento sostenuto per Bouygues

gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni

Bouygues

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,13% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,94 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,02.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)