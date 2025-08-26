Parigi: movimento negativo per Veolia Environnement

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi francese
, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Veolia Environnement
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo dell'utility francese
evidenzia un declino dei corsi verso area 28,32 Euro con prima area di resistenza vista a 28,84. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)