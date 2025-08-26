Milano 14:04
42.744 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:04
9.284 -0,40%
Francoforte 14:04
24.165 -0,45%

Migliori e peggiori
Parigi: movimento negativo per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi francese, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Veolia Environnement, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo dell'utility francese evidenzia un declino dei corsi verso area 28,32 Euro con prima area di resistenza vista a 28,84. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,99.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
