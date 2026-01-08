Parigi: movimento negativo per Schneider Electric

gruppo industriale francese

Schneider Electric

CAC40

multinazionale dei prodotti elettrici

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,72%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 240,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 236,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 245,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)