Parigi: movimento negativo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo industriale francese, con un ribasso del 2,72%.

Il movimento di Schneider Electric, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale dei prodotti elettrici rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 240,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 236,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 245,6.

