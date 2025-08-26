Milano 14:05
Parigi: sell-off per Vinci

In forte ribasso il gruppo industriale francese, che mostra un -5,35%.
