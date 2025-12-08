Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:49
25.600 -0,36%
Dow Jones 18:49
47.744 -0,44%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Parigi: si concentrano le vendite sull'OREAL

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite sull'OREAL
Composto ribasso per il colosso dei cosmetici, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Condividi
```