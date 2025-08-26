Milano 14:05
Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Construction & Materials
Viene venduto parecchio il comparto costruzioni europeo, che continua la seduta a 755,94 punti.
