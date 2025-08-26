Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:52
23.475 +0,21%
Dow Jones 20:52
45.316 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto sanitario italiano

In rialzo l'indice delle aziende sanitarie, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 209.292,03 punti.
