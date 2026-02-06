Milano 15:23
45.760 -0,13%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 15:23
10.327 +0,17%
Francoforte 15:23
24.611 +0,49%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto sanitario italiano

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto sanitario italiano
Perde terreno l'indice delle aziende sanitarie, che retrocede a 188.236,48 punti, ritracciando dell'1,17%.
