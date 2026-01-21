Milano 10:50
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice delle aziende sanitarie guadagna lo 0,86% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 189.640,7 punti.
