Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:57
25.959 +0,95%
Dow Jones 17:57
49.089 -0,65%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: andamento negativo per il comparto sanitario italiano

Piazza Affari: andamento negativo per il comparto sanitario italiano
Giornata negativa per l'indice delle aziende sanitarie, che continua la seduta a 185.700,44 punti, in calo dell'1,12%.
