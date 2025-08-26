Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per DiaSorin

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda produttrice di apparati diagnostici
, che lievita del 2,73%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di DiaSorin
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Si indebolisce il quadro tecnico della società biotecnologica
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 88,31 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 89,13. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 87,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)