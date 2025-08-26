Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

FTSE MIB

DiaSorin

società biotecnologica

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita del 2,73%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Si indebolisce il quadro tecnico della, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 88,31 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 89,13. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 87,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)