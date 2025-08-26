Milano 14:07
42.732 -1,15%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:07
9.284 -0,40%
Francoforte 14:07
24.162 -0,46%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per DiaSorin

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per DiaSorin
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che lievita del 2,73%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di DiaSorin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Si indebolisce il quadro tecnico della società biotecnologica, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 88,31 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 89,13. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 87,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```