Piazza Affari: balza in avanti DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda produttrice di apparati diagnostici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,60%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per DiaSorin
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 60,72 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 63,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 59,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)