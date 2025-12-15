Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:21
25.119 -0,31%
Dow Jones 20:21
48.354 -0,22%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: in calo DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo DiaSorin
Ribasso composto e controllato per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
Condividi
```