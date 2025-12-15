Piazza Affari: si concentrano le vendite su DiaSorin

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda produttrice di apparati diagnostici
, che tratta con una perdita dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di DiaSorin
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo della società biotecnologica
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 63,25 Euro. Supporto stimato a 61,89. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 64,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)