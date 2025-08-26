Pichetto Fratin: “Energia, servono più rinnovabili ma il futuro passa anche dal nucleare”

(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,, in un’intervista a IlSussidiario.net ha fatto il punto sulla, sottolineando i nodi strutturali del sistema elettrico e le prospettive di ritorno al nucleare."Oggi il prezzo di tutta l’elettricità viene calcolato sull’, molto spesso prodotta con il gas", ha spiegato il ministro. "Pur contribuendo a". Un meccanismo che tiene alti i costi e che l’Italia sta cercando di correggere "con strumenti contrattuali come l’energy release per le imprese e con la produzione destinata all’autoconsumo, in attesa di aumentare il peso delle rinnovabili".Pichetto Fratin ha ricordato chee che, nonostante le rinnovabili coprano oltre la metà del fabbisogno, restano indispensabili per il sistema. Da qui la necessità di accelerare sul nuovo mix energetico e, al tempo stesso, aprire la strada al nucleare.Il ministro ha fissato i tempi del quadro giuridico: "Il". Ma il futuro, ha precisato, non sarà quello delle grandi centrali, bensì dei "piccoli moduli nucleari di ultima generazione, potenzialmente pronti a metà del prossimo decennio, mentre oltre il 2040 potremmo vedere l’energia da fusione".Anche il tema delle, secondo Pichetto Fratin, va ripensato: "In futuro potranno costituire una risorsa come combustibile per i reattori di nuova generazione". L’obiettivo, condiviso con la premier Meloni, è, scelte anche di natura economica.Sul piano della domanda, il ministro ha avvertito che, "nei prossimi 15-20 anni raddoppieranno, spinti dall’intelligenza artificiale, dalla mobilità elettrica e dalla decarbonizzazione del patrimonio edilizio". Per questo, ha aggiunto, "non possiamo pensare di soddisfare la crescente domanda solo tappezzando l’Italia di impianti fotovoltaici ed eolici, fonti preziose ma intermittenti".Infine, Pichetto Fratin si è detto: "Mi sembra si sia rientrati dalla sbandata ideologica della precedente Commissione. Senza nucleare, l’unica alternativa sarebbe la cosiddetta decrescita felice, che io definirei in realtà infelice".