A2A e SIAD insieme per la transizione verde: firmato accordo sulle rinnovabili

A2A

(Teleborsa) -e SIAD hanno sottoscritto un nuovo Power Purchase Agreement (PPA) per la fornitura di 87,6 GWh annui di energia elettrica da fonti rinnovabili, garantita in modalità Base Load, ovvero con disponibilità costante durante tutte le ore dell'anno.L’energia sarà prodotta da impianti nella disponibilità del Gruppo A2A distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un mix tecnologico composto per circa 70% da fonte eolica e 30% da fotovoltaico. Questo approvvigionamento, pari al consumo di circa 32.400 famiglie, consentirà di evitare l’emissione di circa 44.000 tonnellate di CO2 l’anno.Per SIAD l'energia elettrica rappresenta un ambito strategico su cui investire per generare impatti ambientali positivi. La scelta di soluzioni innovative e la collaborazione con partner strategici Come A2A testimoniano la volontà del Gruppo di accelerare la transizione energetica, promuovendo un modello industriale sempre più responsabile, resiliente e attento all'ambiente. Grazie a questo nuovo PPA il Gruppo SIAD raggiunge l'obiettivo strategico di riduzione delle emissioni del 25% e il 40% di utilizzo di energie rinnovabili entro il 2026.In linea con il Piano Strategico al 2035, il PPA conferma il contributo di A2A alla decarbonizzazione del Paese e rafforza il suo ruolo di facilitatore della transizione energetica. Grazie a investimenti mirati e al supporto concreto delle aziende, il Gruppo promuove lo sviluppo delle rinnovabili, rendendo l'energia green più diffusa, accessibile e meno esposta alle dinamiche di mercato. L'accordo rappresenta un esempio concreto di come i Power Purchase Agreement possano favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili nei consumi industriali, promuovendo modelli di approvvigionamento a lungo termine in grado di garantire maggiore stabilità e sostenibilità.L'intesa tra SIAD e A2A fa seguito ad un precedente PPA già sottoscritto nel 2021 per la fornitura di energia verde da un impianto fotovoltaico in grado di generare 15 GWh l'anno. Si consolida così un percorso condiviso che punta a promuovere una maggior diffusione dell'energia rinnovabile nel sistema produttivo nazionale.