Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 21:38
23.550 +0,11%
Dow Jones 21:38
45.599 +0,40%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 23.540,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA mostra un esiguo +0,07% alle 19:30 e passa di mano a 23.540,97 punti.
Condividi
```