Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:18
25.512 +0,67%
Dow Jones 19:18
47.362 +0,15%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,18% alle 16:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.336,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,18% alle 16:00)
Milano mostra un esiguo +0,18% alle 16:00 e passa di mano a 43.336,12 punti.
Condividi
```