Milano 10:51
43.350 -0,07%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:51
9.696 +0,04%
Francoforte 10:51
23.859 +0,70%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,16% alle 10:30)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.310,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,16% alle 10:30)
Milano mostra un esiguo -0,16% alle 10:30 e passa di mano a 43.310,76 punti.
Condividi
```