Milano 17:03
43.209 +0,18%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 17:03
9.687 -0,04%
Francoforte 17:02
23.780 +0,22%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,19% alle 16:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.213,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,19% alle 16:00)
Milano mostra un esiguo +0,19% alle 16:00 e passa di mano a 43.213,06 punti.
Condividi
```