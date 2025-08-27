Milano 11:46
42.527 -0,30%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:46
9.269 +0,04%
Francoforte 11:46
24.125 -0,12%

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,32%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,32%, archiviando la giornata a 25.188,27 punti.
