Milano 16-gen
45.800 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 -0,07%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 16-gen
10.235 -0,04%
Francoforte 16-gen
25.297 0,00%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,99%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.578 punti

In breve, Finanza
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,99%, archiviando la giornata a 26.578 punti.
