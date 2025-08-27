Milano 26-ago
42.655 0,00%
Nasdaq 26-ago
23.525 +0,43%
Dow Jones 26-ago
45.418 +0,30%
Londra 26-ago
9.266 0,00%
Francoforte 26-ago
24.153 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,06%

SSE a 3.881,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,06%
Indice SSE -0,06% a quota 3.881,07 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```