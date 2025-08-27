Milano 11:48
42.542 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:48
9.269 +0,03%
Francoforte 11:48
24.128 -0,10%

Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Food & Beverage
Lieve aumento per il settore Alimentare europeo, che si porta a 453,04 punti.
Condividi
```