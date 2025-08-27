Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:45
23.512 -0,06%
Dow Jones 18:45
45.495 +0,17%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 1.546,13 punti.
