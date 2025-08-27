Milano
17:35
42.349
-0,72%
Nasdaq
18:45
23.512
-0,06%
Dow Jones
18:45
45.495
+0,17%
Londra
17:35
9.256
-0,11%
Francoforte
17:35
24.046
-0,44%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 19.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
27 agosto 2025 - 17.00
L'
Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 1.546,13 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Titoli e Indici
Euro Stoxx Ind Goods & Svcs
-0,38%
Altre notizie
Eurozona: sviluppi positivi per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Industrial Goods & Services