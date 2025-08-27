Milano 11:48
42.542 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:48
9.269 +0,03%
Francoforte 11:48
24.128 -0,10%

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Porsche
Seduta vivace oggi per il colosso tedesco delle auto sportive, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
