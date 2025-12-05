Milano 14:21
Francoforte: brillante l'andamento di Porsche

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Porsche rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Porsche rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 49,12.

