J.M. Smucker scambia in rosso a New York

Ribasso per l'azienda che vende prodotti alimentari confezionati, che passa di mano in perdita del 5,17%.
