Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:06
25.583 +0,25%
Dow Jones 19:06
48.971 -0,84%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Mohawk Industries scambia in rosso a New York

Retrocede molto la multinazionale statunitense che produce pavimenti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,84%.
