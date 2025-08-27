New York: andamento sostenuto per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Bene l'azienda globale di media e intrattenimento
, con un rialzo del 2,63%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Warner Bros Discovery
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,76%, rispetto a +0,75% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di Warner Bros Discovery
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 11,9 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 12,23. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 11,69.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)