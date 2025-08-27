Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 21:39
23.557 +0,13%
Dow Jones 21:39
45.608 +0,42%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: andamento sostenuto per Warner Bros Discovery

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene l'azienda globale di media e intrattenimento, con un rialzo del 2,63%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Warner Bros Discovery mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,76%, rispetto a +0,75% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di Warner Bros Discovery che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 11,9 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 12,23. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 11,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
