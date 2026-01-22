Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 17:39
25.529 +0,80%
Dow Jones 17:39
49.507 +0,88%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Warner Bros, Paramount estende scadenza offerta al 20 febbraio
(Teleborsa) - Paramount Skydance ha fatto sapere di aver depositato materiale preliminare per delega presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti per sollecitare gli azionisti di Warner Bros. Discovery a votare contro la transazione modificata con Netflix e le relative proposte durante l'assemblea straordinaria degli azionisti di WBD.

La società guidata da David Ellison ha inoltre prorogato la sua offerta pubblica di acquisto interamente in contanti da 30 dollari per azione fino al 20 febbraio 2026, riaffermando il suo impegno in una transazione con WBD per un enterprise value di 108,4 miliardi di dollari, valore - precisa Paramount "significativamente maggiore e molto più certo del presunto valore aziendale di 82,7 miliardi di dollari della transazione con Netflix".

(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)
