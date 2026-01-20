Pioggia di vendite a Wall Street in avvio di settimana

(Teleborsa) - Dopo il lungo settimana festivo per il Martin Luther King Day, Wall Street dà il via a una nuova ottava all'insegna delle vendite
, dopo che il presidente Donald Trump
ha ribadito la minaccia di dazi nell'ambito delle sue ambizioni sulla Groenlandia
. Intanto, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent
ha espresso fiducia nel fatto che gli USA e i Paesi europei troveranno una soluzione riguardo all'obiettivo dell'amministrazione americana di acquisire il controllo della Groenlandia, respingendo "l'isteria" su una possibile guerra commerciale.
Lo stesso Bessent, alla rete CNBC, durante un'intervista al World Economic Forum di Davos, ha dichiarato che il presidente Trump è vicino a nominare il prossimo presidente della Fed
. "Credo che il presidente prenderà una decisione forse già la prossima settimana", ha detto Bessent, spiegando che il processo era cominciato in settembre con 11 candidati e "ora siamo arrivati a quattro candidati. Il presidente li ha incontrati personalmente e sarà una sua decisione".
Tra gli annunci societari
, da segnalare che Netflix
ha aggiornato la sua offerta per Warner Bros. Discovery
, proponendo un corrispettivo tutto in contanti di 27,75 dollari per azione WBD, invariato rispetto alla precedente struttura della transazione. Secondo il colosso dello streaming, l'accordo rivisto "semplifica la struttura della transazione, offre una maggiore certezza di valore agli azionisti di WBD e accelera il percorso verso il voto degli azionisti di WBD".
Prosegue la stagione delle trimestrali con i conti, tra gli altri, di 3M
e DR Horton
. Attesi più avanti in giornata la trimestrale di Netflix
.
Sulle prime rilevazione
, scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,35% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 6.847 punti (-1,34%). Variazioni negative anche per il Nasdaq 100
(-1,34%); con analoga direzione, in forte calo l'S&P 100
(-1,53%).