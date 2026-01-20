Netflix modifica offerta per Warner Bros, ora 27,75 dollari per azione all-cash

(Teleborsa) - Netflix
ha fatto sapere di avere aggiornato la sua offerta
per Warner Bros. Discovery
(WBD), proponendo un corrispettivo tutto in contanti
. L'annuncio odierno modifica l'accordo per l'acquisizione raggiunto a dicembre
. L'accordo rivisto, viene specificato, "semplifica la struttura della transazione, offre una maggiore certezza di valore agli azionisti di WBD e accelera il percorso verso il voto degli azionisti di WBD".
La transazione che ora è interamente in contanti, mentre prima prevedeva una componente in azioni, continua ad avere un valore di 27,75 dollari per azione WBD
, invariato
rispetto alla precedente struttura della transazione. Gli azionisti di WBD riceveranno anche il valore aggiuntivo delle azioni di Discovery Global
a seguito della sua separazione da WBD.
La transazione, aggiunge il colosso statunitense dello streaming video, sarà finanziata
attraverso una combinazione di liquidità disponibile, linee di credito disponibili e finanziamenti impegnati.
La nuova struttura dell'offerta, secondo Netflix, può garantire un percorso più rapido verso il voto degli azionisti: la struttura dell'operazione rivista dovrebbe consentire agli azionisti di WBD di votare l'operazione proposta entro aprile 2026. A supporto di questa tempistica accelerata, precisa Netflix, WBD ha presentato martedì la sua dichiarazione preliminare di delega alla SEC
.
Come precedentemente annunciato, WBD separerà Warner Bros. e Discovery Global
in due distinte società quotate in borsa
. La separazione dovrebbe essere completata entro sei-nove mesi, prima della chiusura della proposta transazione tra Netflix e Warner Bros.
La transazione modificata è stata approvata all'unanimità dai Cda di entrambe le società.
Come precedentemente comunicato, conclude Netflix, si prevede che la transazione si concluderà entro 12-18 mesi dalla data in cui le due società hanno stipulato il loro accordo di fusione.(Foto: Freestocks Org on Unsplash)