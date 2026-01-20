Milano 14:39
Netflix modifica offerta per Warner Bros, ora 27,75 dollari per azione all-cash

(Teleborsa) - Netflix ha fatto sapere di avere aggiornato la sua offerta per Warner Bros. Discovery (WBD), proponendo un corrispettivo tutto in contanti. L'annuncio odierno modifica l'accordo per l'acquisizione raggiunto a dicembre. L'accordo rivisto, viene specificato, "semplifica la struttura della transazione, offre una maggiore certezza di valore agli azionisti di WBD e accelera il percorso verso il voto degli azionisti di WBD".

La transazione che ora è interamente in contanti, mentre prima prevedeva una componente in azioni, continua ad avere un valore di 27,75 dollari per azione WBD, invariato rispetto alla precedente struttura della transazione. Gli azionisti di WBD riceveranno anche il valore aggiuntivo delle azioni di Discovery Global a seguito della sua separazione da WBD.

La transazione, aggiunge il colosso statunitense dello streaming video, sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità disponibile, linee di credito disponibili e finanziamenti impegnati.

La nuova struttura dell'offerta, secondo Netflix, può garantire un percorso più rapido verso il voto degli azionisti: la struttura dell'operazione rivista dovrebbe consentire agli azionisti di WBD di votare l'operazione proposta entro aprile 2026. A supporto di questa tempistica accelerata, precisa Netflix, WBD ha presentato martedì la sua dichiarazione preliminare di delega alla SEC.

Come precedentemente annunciato, WBD separerà Warner Bros. e Discovery Global in due distinte società quotate in borsa. La separazione dovrebbe essere completata entro sei-nove mesi, prima della chiusura della proposta transazione tra Netflix e Warner Bros.
La transazione modificata è stata approvata all'unanimità dai Cda di entrambe le società.

Come precedentemente comunicato, conclude Netflix, si prevede che la transazione si concluderà entro 12-18 mesi dalla data in cui le due società hanno stipulato il loro accordo di fusione.




