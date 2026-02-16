Warner Bros potrebbe rivalutare offerta Paramount

Warner Bros

Paramount Skydance

Netflix

(Teleborsa) -presentata dae riaprire la gara conper la conquista dei suoi studi cinematografici e della piattaforma streaming HBO Max. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla situazione a Bloomberg, infatti, ilstarebbe rivalutando l'offerta migliorativa della concorrente, anche, che hanno impegnato il Consiglio di Amministrazione a rivalutare la proposta.Di recente, Paramount ha migliorato la sua offerta per Warner Bros, mantenendoper azione, ma offrendo, una sorta di "risarcimento" per gli azionisti di Warner. Inoltre, la casa cinematografica si è impegnata aprevista per la rottura dell'accordo con Netflix, per un valore didi dollari, e si è offerta di sostenere ildi Warner Bros.Il Board, scrive Bloomberg,, ma starebbe valutando se la nuova offerta è da tenere in considerazione. Dato lo stadio preliminare delle valutazioni, Warner Bros potrebbe ancora decidere di andare avanti con l'accordo esistente con Netflix.L'ultima mossa di Paramount potrebbe comunque, che in base all'ultima proposta aveva offerto 27,75 dollari ad azione, più bassa dei 30 dollari messi sul piatto da Paramount, ma ritenuta più sicura e seria di quella della concorrente. I nuovi elementi modificativi della proposta di Paramount hanno però messo in crisi il giudizio del Board.