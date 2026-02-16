Warner Bros potrebbe rivalutare offerta Paramount

(Teleborsa) - Warner Bros potrebbe rivalutare l'ultima offerta
presentata da Paramount Skydance
e riaprire la gara con Netflix
per la conquista dei suoi studi cinematografici e della piattaforma streaming HBO Max. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla situazione a Bloomberg, infatti, il Board
starebbe rivalutando l'offerta migliorativa della concorrente, anche in risposta al pressing degli azionisti
, che hanno impegnato il Consiglio di Amministrazione a rivalutare la proposta.
Di recente, Paramount ha migliorato la sua offerta per Warner Bros, mantenendo invariato il corrispettivo
per azione, ma offrendo denaro cash
, una sorta di "risarcimento" per gli azionisti di Warner per ogni settimana che trascorrerà dopo la scadenza del 31 dicembre 2026
. Inoltre, la casa cinematografica si è impegnata a coprire l'eventuale penale
prevista per la rottura dell'accordo con Netflix, per un valore di 2,8 miliardi
di dollari, e si è offerta di sostenere il rifinanziamento del debito
di Warner Bros.
Il Board, scrive Bloomberg, non avrebbe ancora preso alcuna decisione al riguardo
, ma starebbe valutando se la nuova offerta è da tenere in considerazione. Dato lo stadio preliminare delle valutazioni, Warner Bros potrebbe ancora decidere di andare avanti con l'accordo esistente con Netflix.
L'ultima mossa di Paramount potrebbe comunque riaprire una guerra di offerte con Netflix
, che in base all'ultima proposta aveva offerto 27,75 dollari ad azione, più bassa dei 30 dollari messi sul piatto da Paramount, ma ritenuta più sicura e seria di quella della concorrente. I nuovi elementi modificativi della proposta di Paramount hanno però messo in crisi il giudizio del Board.