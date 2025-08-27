New York: scambi al rialzo per Halliburton

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,56%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Halliburton
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,3%, rispetto a +0,92% dell'indice del basket statunitense
).
Le implicazioni di breve periodo di Halliburton
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,68 USD. Possibile una discesa fino al bottom 21,99. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,37.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)