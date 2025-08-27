Milano 11:50
42.545 -0,26%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:50
9.270 +0,05%
Francoforte 11:50
24.132 -0,09%

Parigi: performance negativa per Orange

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Orange
Seduta in ribasso per la società di tlc, che mostra un decremento dell'1,80%.
Condividi
```