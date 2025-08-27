Milano
11:50
42.545
-0,26%
Nasdaq
26-ago
23.525
0,00%
Dow Jones
26-ago
45.418
0,00%
Londra
11:50
9.270
+0,05%
Francoforte
11:50
24.132
-0,09%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 12.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: performance negativa per Orange
Parigi: performance negativa per Orange
Migliori e peggiori
,
In breve
27 agosto 2025 - 09.50
Seduta in ribasso per la
società di tlc
, che mostra un decremento dell'1,80%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: performance negativa per Orange
Parigi: scambi in positivo per Orange
Parigi: nuovo spunto rialzista per Orange
Parigi: risultato positivo per Orange
Titoli e Indici
Orange
-0,68%
Altre notizie
Parigi: performance negativa per Carrefour
Parigi: performance negativa per Kering
Parigi: prevalgono le vendite su Credit Agricole
Parigi: mette il turbo Danone
Parigi: scambi al rialzo per Safran
Parigi: andamento rialzista per EssilorLuxottica