Parigi: positiva la giornata per Orange

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di tlc, con una variazione percentuale del 3,27%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Orange evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale delle tlc rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Orange. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,95 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,41.

