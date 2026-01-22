Parigi: positiva la giornata per Orange

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di tlc
, con una variazione percentuale del 3,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Orange
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale delle tlc
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Orange
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,95 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)