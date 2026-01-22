Parigi: positiva la giornata per Orange

società di tlc

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,27%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,95 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)