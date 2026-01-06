Milano 14:51
Migliori e peggiori
Parigi: brillante l'andamento di Orange
(Teleborsa) - Avanza la società di tlc, che guadagna bene, con una variazione del 2,37%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Orange mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,66%, rispetto a +0,96% dell'indice di Parigi).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della multinazionale delle tlc, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,58 Euro. Primo supporto visto a 14,39. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
