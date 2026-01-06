Parigi: brillante l'andamento di Orange

(Teleborsa) - Avanza la società di tlc
, che guadagna bene, con una variazione del 2,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Orange
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,66%, rispetto a +0,96% dell'indice di Parigi
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della multinazionale delle tlc
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,58 Euro. Primo supporto visto a 14,39. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)